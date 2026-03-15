42 studenti trasformano la scuola in foresta viva

Quarantadue studenti della scuola secondaria di primo grado di Narbolia hanno dedicato un mattino alla trasformazione dell’ambiente scolastico in una foresta viva. Con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela del territorio sardo, hanno piantato alberi e sistemato aree verdi all’interno dell’istituto. L’iniziativa si è svolta questa mattina, coinvolgendo gli studenti in un’attività pratica e mirata alla promozione della sostenibilità ambientale.

Narbolia, 15 marzo 2026. Quarantadue studenti della scuola secondaria di primo grado hanno trasformato un mattino in un’azione concreta per la tutela del territorio sardo. L’iniziativa, organizzata dal Comune e dall’Associazione nazionale forestali (Anfor), ha i ragazzi occuparsi direttamente della messa a dimora di piante negli spazi dell’Istituto comprensivo di San Vero Milis. L’evento non è stato solo una lezione teorica, ma un atto pratico che lega l’apprendimento scolastico alla cura del verde locale. Il sindaco Gian Giuseppe Vargiu e il presidente Piero Daveri hanno sottolineato come questa esperienza sia fondamentale per radicare nei giovani il senso di responsabilità verso le risorse naturali dell’isola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 42 studenti trasformano la scuola in foresta viva Articoli correlati Presentata la nuova edizione di “A scuola con Viva”, il progetto di Viva Servizi per la tutela dell’acqua tra i più giovaniANCONA – «Realizzare iniziative e momenti formativi con le scuole che promuovano tra i più giovani la cultura del non spreco di acqua e... Beato Angelico diventa un avatar: gli studenti trasformano il Museo di San Marco in videogiocoFirenze, 12 marzo 2026 – "In questa avventura e sfida tecnologica guidiamo gli studenti tra i chiostri e le celle affrescate dal Beato Angelico al...