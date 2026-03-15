30 senior cesenati | via per i Giochi iberici

Venerdì pomeriggio, trenta atleti cesenati di età superiore ai 65 anni sono partiti dall’aeroporto di Bologna verso la Penisola Iberica. La delegazione parteciperà ai Giochi iberici, un evento dedicato agli sportivi senior. Gli atleti rappresentano la città in questa competizione internazionale riservata a persone over 65. La partenza segna l’inizio della loro partecipazione alla manifestazione.

Una delegazione di trenta atleti cesenati, tutti con età superiore ai 65 anni, ha lasciato venerdì pomeriggio l’aeroporto di Bologna con destinazione la Penisola Iberica. Il gruppo, composto da senior attivi e supportato da personale tecnico e funzionari comunali, parteciperà a una competizione sportiva internazionale in Spagna e Portogallo. L’iniziativa rientra nel progetto europeo denominato ‘Score’, che mira a rafforzare i legami tra Italia, Spagna e Portogallo attraverso lo sport e la socializzazione per la fascia d’età over 65. La partecipazione non è un evento isolato ma si inserisce in una continuità operativa iniziata nell’ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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