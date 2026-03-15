3 soluzioni smart | culla e fasciatoio in camera da 21mq

In una camera matrimoniale di circa 21 metri quadrati, l’arrivo di un neonato richiede una riorganizzazione degli spazi senza interventi invasivi. Sono state adottate tre soluzioni smart per integrare culla e fasciatoio all’interno della stanza, sfruttando al meglio l’ambiente senza modifiche strutturali. La disposizione degli arredi è stata studiata per ottimizzare la funzionalità e lo spazio disponibile.

Nella camera matrimoniale di circa 21 metri quadrati, l’arrivo di un neonato impone una riorganizzazione spaziale che non richiede demolizioni ma solo un cambio intelligente dell’arredo esistente. Tre soluzioni progettuali trasformano l’ambiente in uno spazio funzionale dove culla, fasciatoio e contenitore per il corredino trovano posto senza soffocare la luce naturale. L’obiettivo è creare una stanza nella stanza che sia al contempo protettiva e luminosa, sfruttando mobili a misura e divisori mobili per definire i confini del nuovo abitante. La scelta dei colori e delle strutture deve privilegiare tonalità neutre e pastello per favorire il riposo del bambino, integrandosi con l’estetica della camera principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 3 soluzioni smart: culla e fasciatoio in camera da 21mq Articoli correlati “Per mia figlia stiamo preparando tutto con la giusta scaramanzia. La culla non la puoi montare prima, ma il fasciatoio l’ho già montato. Vorrei crescesse lontano dalla tecnologia”: Briga presto papàBriga ha pubblicato un brano speciale dal titolo “Sognatori”, che racchiude il desiderio di diventare genitori, di poter coronare la propria storia... Risparmio e soluzioni smart: arriva l'Enel Energy Bar per tagliare i costi in bollettaAppuntamento aperto con esperti a disposizione per analizzare i consumi e scoprire Enel Lumiè, il simulatore che "scova" gli sprechi in casa...