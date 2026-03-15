25 cm di neve a Blessagno | la primavera invernale

A Blessagno, nella Valle Intelvi, sono caduti circa 25 centimetri di neve, trasformando il paesaggio locale. La neve ha coperto strade e tetti, creando un ambiente invernale inatteso durante la stagione primaverile. La situazione ha richiesto interventi di sgombero e ha interessato residenti e attività commerciali della zona. La neve si è fermata nel corso della notte, lasciando un segno visibile sulla località.

La Valle Intelvi si è risvegliata sotto una coltre bianca che ha ridisegnato completamente il paesaggio di Blessagno. Almeno 25 centimetri di neve sono caduti durante la notte tra venerdì e sabato, trasformando tetti, strade e boschi in uno scenario invernale nonostante la data calendariale. Charlie, un residente della zona, ha documentato l’evento con foto e video mentre usciva per una passeggiata con i suoi cani. Le immagini mostrano prati imbiancati e montagne avviluppate da un silenzio sospeso, offrendo una visione quasi fiabesca del territorio comasco. Impatto sul tessuto sociale ed economico locale. Questa nevicata tardiva non rappresenta solo un fenomeno meteorologico isolato, ma un evento che modifica immediatamente le dinamiche quotidiane degli abitanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 cm di neve a Blessagno: la primavera invernale Articoli correlati Neve sopra i 150 cm: il colpo di coda invernale travolgeUn fronte perturbato sta colpendo l’Italia domenica 15 marzo 2026, portando piogge intense e nevicate abbondanti che ridisegnano il volto del... Meteo marzo 2026, nessuna primavera in anticipo: neve abbondante, pioggia e vento pronti a riportare l’Italia in clima invernaleL’Italia deve prepararsi a un brusco ritorno dell’inverno: dopo un periodo di sole e temperature sopra la media, le previsioni meteo di marzo 2026...