24 associazioni riattivano il bene confiscato in via

Ventiquattro associazioni si occuperanno di riattivare lo spazio confiscato in via Anderlini, trasformandolo da bene sottratto alla criminalità organizzata in un punto di incontro e aggregazione per la comunità. Le organizzazioni si sono impegnate a gestire l’area e a renderla accessibile alla cittadinanza, dando nuova vita a un patrimonio confiscato.

Saranno ventiquattro associazioni a dare vita allo spazio confiscato in via Anderlini, trasformando un bene sottratto alla criminalità organizzata in un polo di aggregazione sociale. La gestione sarà affidata alla cooperativa sociale La Porta Bella, con un contributo comunale di 23 mila euro e una convenzione che copre il periodo fino al 31 dicembre 2027. L’Amministrazione impegnerà complessivamente oltre 49 mila euro per finanziare le attività proposte dalle realtà selezionate, liquidando i contributi entro il 31 maggio dell’anno corrente. La scelta non è casuale ma risponde a un bisogno preciso emerso dai cittadini durante il percorso partecipativo Sacca partecipa svoltosi nei primi mesi del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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