22 marzo | il voto che divide giudici e PM

Il 22 e 23 marzo, in Italia, si svolgerà un referendum che coinvolge giudici e pubblici ministeri. La consultazione riguarda il futuro del sistema giudiziario e si terrà nei giorni indicati in diverse regioni del paese. Le schede saranno disponibili nelle sezioni elettorali e gli aventi diritto potranno esprimere il loro voto. L’esito della consultazione influenzerà le modalità di funzionamento della giustizia italiana.

La prossima settimana l’Italia si preparerà a decidere il futuro della sua giustizia attraverso un referendum confermativo che si svolgerà la domenica 22 marzo e il lunedì 23 marzo. Gli elettori dovranno scegliere tra confermare una riforma costituzionale già approvata dal Parlamento o bloccarla, determinando così se modificare le regole che regolano giudici e pubblici ministeri. Le urne rimarranno aperte dalle ore 7,00 alle 23,00 nel primo giorno e fino alle 15,00 nel secondo, richiedendo ai cittadini di presentarsi con documento d’identità valido e tessera elettorale per esercitare il proprio diritto di voto. L’esito non dipenderà da una soglia minima di partecipazione, poiché vincerà semplicemente chi ottiene un voto in più rispetto all’altra opzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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