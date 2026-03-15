20 gelatieri a Roma | il dolce diventa solidarietà
Il 23 marzo 2026, venti gelatieri di Roma si incontreranno presso Criollo Il Bistrot del Gelato per un evento dedicato alla solidarietà. Durante l'iniziativa, tutti i ricavi saranno donati all’organizzazione Il Cuore Grande di Flavio. L'appuntamento coinvolge professionisti del settore che uniscono le forze per una causa benefica attraverso la loro arte.
Il 23 marzo 2026, a Roma, venti maestri gelatieri si riuniranno presso Criollo Il Bistrot del Gelato per un evento di solidarietà che vedrà tutti i proventi devoluti all’organizzazione Il Cuore Grande di Flavio. Questa iniziativa, anticipata rispetto alla data ufficiale europea del 24 marzo, trasforma il dolce in uno strumento di inclusione sociale e supporto ai pazienti oncologici pediatrici dell’Ospedale Bambin Gesù. L’iniziativa non è una semplice vendita di gelati, ma un atto collettivo guidato da Simona Papagno, proprietaria della sede romana. La scelta di anticipare la celebrazione ufficiale permette di creare un momento unico dove la produzione artigianale incontra l’impegno civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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