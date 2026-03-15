1986 | artisti bloccano il primo McDonald’s a Roma
Il 20 aprile 1986, Piazza di Spagna a Roma ospitò una protesta artistica contro l’apertura del primo McDonald’s in città, con artisti che bloccarono temporaneamente l’accesso al locale. La manifestazione coinvolse diverse figure del mondo dell’arte che si riunirono per esprimere il loro dissenso. La scena attirò l’attenzione di passanti e media, lasciando un segno nelle strade della capitale.
Il 20 aprile 1986, Piazza di Spagna a Roma divenne il teatro di una mobilitazione artistica contro l’apertura del primo McDonald’s. La protesta vide la partecipazione attiva di figure come Philippe Leroy e Giorgio Bracardi, che contestarono l’arrivo del simbolo degli yankee nel cuore della capitale. L’evento segnò un momento cruciale nella storia culturale italiana, dove l’arte si scontrò con il modello commerciale americano. Quarant’anni dopo quella data, il ricordo rimane vivo come esempio di resistenza all’omologazione globale. La Mobilitazione Artistica. Artisti di spicco come Arbore e Claudio Villa si unirono per opporsi all’ingresso della catena statunitense. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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