Nel settembre del 1942, una fotografia degli archivi familiari mostra un gruppo di giovani recluti della classe 1923, pronti a partire per il fronte. Si tratta di ragazzi coinvolti in quella che viene definita la “lotteria mortale”, un’operazione che li vedeva destinati alla guerra. La scena immortala un momento di attesa e tensione prima della partenza.

Una foto del settembre 1942, recuperata dagli archivi familiari, ritrae giovani recluti della classe 1923 pronti per il fronte. Questi ragazzi, tra cui si riconoscono volti cesenati, indossano divise disomogenee che segnalano l’assegnazione a contingenti militari distinti. La loro partenza segna l’inizio di una lotteria mortale tra vita e morte su fronti come Grecia, Libia e Russia. Il contesto è segnato dalla grave carenza di materiali strategici come stoffa, cuoio, rame e ferro, già evidente nel 1941. Il razionamento alimentare e tessile trasforma la vita quotidiana in una lotta per la sopravvivenza immediata. Ogni cittadino deve confrontarsi con quote minime di cibo e vestiario, mentre il mercato nero diventa inevitabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1942: la lotteria mortale dei ragazzi del ’23 in guerra

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