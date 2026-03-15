Quindici atleti italiani dello sci alpino sono stati selezionati per le finali di Lillehammer, dove prenderanno parte alle gare di Coppa del Mondo. La squadra italiana si prepara alla prova conclusiva della stagione, che si terrà nella località norvegese. La partecipazione riguarda sia uomini che donne, tutti qualificati attraverso le competizioni precedenti. La competizione rappresenta l’ultimo appuntamento ufficiale della stagione.

Il calendario dello sci alpino si chiude con una marcia trionfale per l’Italia, che porta a Lillehammer ben 19 atleti qualificati per le finali di Coppa del Mondo. La Norvegia ospiterà dal 19 al 25 marzo la conclusione della stagione 2025-2026, dove i primi 25 classificati, i campioni olimpici e gli atleti con oltre 500 punti generali hanno ottenuto il pass. Si tratta di un’opportunità unica per Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Laura Pirovano di chiudere in bellezza una campagna agonistica intensa. L’elenco dei nomi italiani è imponente e copre tutte le specialità: dalla discesa veloce allo slalom tecnico. Nel settore maschile sono nove i rappresentanti azzurri pronti a scendere su Kvitfjell e Hafjell, mentre nel comparto femminile le azzurre sono in dieci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 19 azzurri a Lillehammer: la sfida finale

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