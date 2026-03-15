16 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 16 marzo è il 75º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. In questa data, si celebra il segno zodiacale associato a persone determinate e riflessive, capaci di gestire situazioni complesse. L’almanacco fornisce previsioni e indicazioni segno per segno, offrendo uno sguardo dettagliato sulle caratteristiche di chi nasce in questa giornata. È una data che coinvolge anche l’aggiornamento degli oroscopi quotidiani.

Il 16 marzo è il 75º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e riflessivo, con una forte capacità di affrontare situazioni complesse. È una persona che tende a prendere decisioni ponderate, consapevole delle conseguenze delle proprie scelte. Fatti salienti: Il 16 marzo 1978, a Roma, le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro, uccidendo cinque uomini della scorta in via Fani. L’evento segna uno dei momenti più drammatici degli anni di piombo. ARIETEAmore - Comunicazione diretta, ma evita toni troppo bruschiLavoro - Marte ti rende competitivo: bene per avanzare, meno per collaborareSalute - Energia alta ma nervosa, scaricala... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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