Il 15 marzo 2026, il Palazzo Pretorio di Terra del Sole ospiterà un concerto con i musicisti Massa e Fabbri, che si esibiranno di fronte al pubblico presente. L’evento si svolgerà durante il pomeriggio e promette di portare sul palco le tradizioni sonore romagnole. La serata vedrà protagonisti due artisti che proporranno le proprie interpretazioni di questo genere musicale.

Domani, domenica 15 marzo 2026, il Palazzo Pretorio di Terra del Sole si trasformerà in un palcoscenico dedicato alle sonorità romagnole. Alle ore 17 prenderà il via un concerto gratuito che vedrà protagonisti Wilmer Massa e Massimo Fabbri, due musicisti che rappresentano la vitalità della scena musicale locale. L’evento non è un appuntamento isolato ma fa parte integrante del cartellone di Picta Romagna, una rassegna europea di arte contemporanea che quest’anno propone un programma ricco di eventi collaterali curati da Maurizio Gioiello. Si va dalla letteratura all’architettura, passando per il turismo e la musica, creando un tessuto culturale denso e interconnesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 15 marzo: Massa e Fabbri animano il concerto a Terra

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