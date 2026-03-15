Il 15 marzo 2026 la neve cadrà a quote di circa 1200 metri, mentre sono previsti 200 millimetri di pioggia in molte regioni italiane. Le previsioni indicano un cambiamento climatico significativo con condizioni meteorologiche estreme che interesseranno l’intera Penisola, portando pioggia intensa e neve a quote elevate. La giornata sarà caratterizzata da un'intensa perturbazione che coinvolgerà diverse aree del territorio.

Il meteo italiano si prepara a un cambiamento radicale. Domenica 15 marzo 2026 vedrà il ritorno deciso dell’inverno su tutta la Penisola. Piogge intense e neve copiosa stanno già modificando i paesaggi alpini e collinari. L’evento meteorologico in corso porta con sé venti forti di Scirocco e accumuli nevosi record sulle Alpi occidentali. Le regioni del Nord-Ovest sono le più colpite da questo passaggio perturbato che trasforma il clima primaverile in una stagione fredda e umida. La tempesta si abbassa sul Nord-Ovest. Le precipitazioni stanno investendo con forza la Liguria e il Piemonte, dove i livelli di pioggia sono destinati a diventare massicci entro la serata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 15 marzo 2026: neve a 1200m e 200mm di pioggia

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