Il 21 marzo alle ore 16:00 si terrà a Cascina Moreni la sesta edizione del Premio Letterario Fabio Moreni, durante la quale verranno annunciati i vincitori tra quindici giovani autori. L’evento si svolge nella storica sede e rappresenta il momento di proclamazione dei quindici finalisti del premio letterario. Nessuna altra informazione sui partecipanti o sui dettagli del riconoscimento.

La verità sui quindici giovani autori emergerà il 21 marzo alle ore 16:00, quando Cascina Moreni ospiterà la sesta edizione del Premio Letterario Fabio Moreni. Quattro ottanta elaborati sono stati vagliati dalla giuria per selezionare i finalisti che si contenderanno premi in denaro e un posto nell’albo d’oro della manifestazione. L’evento non è solo una gara scolastica, ma un atto di memoria civile legato alla figura del volontario cremonese ucciso in Bosnia nel 1993. L’atmosfera nella sala polivalente sarà carica di aspettative, con la presenza di autorità locali come Andrea Virgilio, sindaco di Cremona, e Maria Guarino dell’Ufficio Scolastico Territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 15 giovani vincitori: il 21 marzo la verità sul Premio

Articoli correlati

Giornalisti, il 18 marzo il premio Sarzanini: Cassiano (Adnkronos) tra i vincitori con Saviano e Zanchini(Adnkronos) – La quinta edizione del Premio Giornalistico Mario Sarzanini, dedicato alla memoria del decano della cronaca giudiziaria scomparso nel...

Premio MATTADOR 2026 | Bando Aperto: Scadenza 15 Aprile per Giovani AutoriSi è aperto il 17° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR, dedicato alla memoria di Matteo Caenazzo e rivolto a giovani autori italiani...

Altri aggiornamenti su 15 giovani vincitori il 21 marzo la...

Temi più discussi: James Dyson Award 2026, aperte le candidature per studenti e neolaureati; Lavoro: i vincitori dei Premi Oscar Green ai giovani agricoltori; Premio Lombardia è Ricerca studenti 2026: candidature dal 25 marzo; Sostenibilità torna ' The Good Farmer Award' | candidature aperte fino al 15 maggio.

Impegno e solidarietà, a tre giovani veronesi il Premio Stefano BertaccoRachela Sanuthi Mutuwadige, Matteo Patuzzo e Francesco Tezza hanno ricevuto il riconoscimento del Comune. E nella prossima edizione, il premio raddoppia ... veronasera.it

Tutti i vincitori del Premio letterario ‘Giovani Lettori’ di Venice Gardens Foundation NaturaCon questo racconto, illustrato da Irene Penazzi ed edito da Lapis Edizioni, il fumettista e autore per bambini Davide Calì ha vinto una delle sezioni del Premio Letterario Giovani Lettori della ... quotidiano.net

Martina Franca: premio ad Amedeo Minghi per i sessanta anni di carriera. #amedeominghi facebook

La benzina a due euro e il premio #Bastoni Il commento del Direttore @guido_vaciago x.com