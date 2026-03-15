Quattro turisti giapponesi hanno pagato 1143 euro per una cena a Venezia, che includeva una frittura e quattro fiorentine. La titolare del ristorante ha dichiarato che con loro si paga, sottolineando il costo elevato. La questione sta attirando l’attenzione sui prezzi praticati nei locali della città e sulle modalità di comunicazione ai clienti.

Una cena a Venezia può essere un ricordo da raccontare per anni. In questo caso, però, per quattro turisti giapponesi si è trasformata in un conto da capogiro: 1.143 euro per una frittura di pesce, quattro bistecche fiorentine e due calici di vino. Il tavolo era all’ Osteria da Luca, locale veneziano con proprietario cinese e gestore egiziano. Ma il dettaglio che ha fatto saltare la serata è arrivato alla fine: davanti a quella cifra, i quattro non hanno incassato in silenzio e hanno chiamato la Guardia di Finanza. Un conto choc che fa il giro del web. La vicenda, riportata inizialmente dal Corriere del Veneto e poi ripresa da numerosi siti di informazione nazionali, ha innescato l’ennesima ondata di indignazione online. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - 1143€ per una frittura e 4 fiorentine. La titolare: “Con noi si paga…”

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