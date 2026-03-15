Un'importante donazione testamentaria ha permesso all’Ausl Bologna di acquistare una nuova automedica e attrezzature tecnologiche per il soccorso. La somma di 106mila euro è stata devoluta da Maria Pia Bedosti, che ha scelto di sostenere il servizio di emergenza. La donazione ha consentito di migliorare le risorse disponibili per le operazioni di soccorso e pronto intervento.

La generosità testamentaria di Maria Pia Bedosti ha permesso all’Ausl Bologna di dotarsi di un nuovo mezzo di soccorso e di attrezzature tecnologiche per l’emergenza. Le famiglie Bedosti e Zanichelli hanno donato 106mila euro alla centrale operativa 118 Emilia Est, dove si è svolta la presentazione del mezzo da 81 mila euro e delle tecnologie da 25 mila euro. L’iniziativa nasce dalla volontà della signora Bedosti, che nel suo testamento aveva espresso il desiderio di sostenere il Dipartimento dell’Emergenza Interaziendale dell’Azienda USL di Bologna e l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola. Diverse decine di parenti si sono riuniti per assistere alla consegna ufficiale, un momento che sottolinea il legame tra i cittadini bolognesi e i servizi sanitari locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 106mila euro donati: nuova automedica per salvare vite

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