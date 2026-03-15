L’evento 100 Km dei Forti torna sull’Alpe Cimbra il 6 e 7 giugno 2026 per celebrare i suoi 30 anni di competizioni in mountain bike. La corsa si svolge sui sentieri della zona, attirando appassionati provenienti da diverse regioni. La manifestazione prevede una lunga percorrenza di circa cento chilometri, coinvolgendo numerosi ciclisti lungo il percorso. La città si prepara ad accogliere i partecipanti per questa storica edizione.

Il 6 e 7 giugno 2026, l’Alpe Cimbra si prepara ad accogliere la trentesima edizione della 100 Km dei Forti. Questo appuntamento decennale non è solo una gara di mountain bike, ma un punto di riferimento per oltre 1200 partecipanti che ogni anno convergono su Lavarone. La manifestazione celebra tre decenni di sfide sui sentieri cimbri, unendo sport, natura e storia militare. Con circa 80 giorni mancanti al via, l’attesa cresce per un evento che trasforma le antiche strade militari della Grande Guerra in percorsi di pedalata tecnica. Il fine settimana sarà dedicato interamente alla MTB, offrendo tre distanze diverse per soddisfare atleti di alto livello e numerosi amatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 100 Km dei Forti: 30 anni di MTB sui sentieri della Grande

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