100 genitori difendono Oppido | verità contro la gogna

Un centinaio di genitori si è riunito davanti all’ospedale Monaldi di Napoli per esprimere solidarietà al cardiochirurgo Guido Oppido. La manifestazione è stata organizzata per difendere la reputazione del medico, coinvolto in un procedimento legale. I genitori hanno mostrato cartelli e slogan a sostegno del professionista, chiedendo rispetto e trasparenza nelle accuse a suo carico.

Davanti all’ospedale Monaldi di Napoli, un centinaio di genitori ha manifestato oggi la propria solidarietà verso il cardiochirurgo Guido Oppido. La mobilitazione si è svolta nel pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, con l’esposizione di fotografie che ritraggono bambini guariti grazie agli interventi del medico. Questa azione nasce dalla volontà delle famiglie di opporsi alla cosiddetta gogna mediatica scatenata dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo. I presenti hanno indossato magliette bianche con un cuore rosso per simboleggiare speranza e verità. Tra i partecipanti spiccano le immagini di Gaia, Gabriele, Michele e Karol, pazienti salvati dal primario coinvolto nella delicata vicenda giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 100 genitori difendono Oppido: verità contro la gogna Articoli correlati Trapianto fallito al Monaldi, 186 genitori difendono il cardiochirurgo Oppido: ‘Stop alla gogna mediatica’Nel pieno della polemica per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di... Genitori dei bimbi cardiopatici: “Stop alla gogna mediatica contro Oppido”Tempo di lettura: 2 minuti “Chiediamo con forza che finisca immediatamente la gogna mediatica contro il professore Guido Oppido”. Tutto quello che riguarda 100 genitori difendono Oppido verità... Argomenti discussi: Trapianto fallito al Monaldi, 186 genitori difendono il cardiochirurgo Oppido: 'Stop alla gogna mediatica'. Domenico morto al Monaldi, i genitori dei bimbi cardiopatici difendono il chirurgo davanti all'ospedale: «Oppido non si tocca»«Oppido non si tocca». È lo striscione apparso davanti al Monaldi di Napoli, dove domenica mattina sono arrivati in centinaia ... msn.com Monaldi, la solidarietà di 100 genitori a Oppido: Basta gogna. Ci ha ridato luceHanno portato le fotografie dei loro figli. Alcuni le stringevano tra le mani, altri le avevano appese a un filo teso davanti all’ingresso dell’ospedale Monaldi di Napoli. In quelle immagini ci sono b ... msn.com