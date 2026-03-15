Oggi si celebrano dieci anni di attività sui colli forlivesi, dove Luca Negroni e Gianni Bertozzi hanno trasformato una passione per la produzione di liquori fatta in casa in una realtà imprenditoriale consolidata nel territorio. La loro avventura inizia con il lavoro artigianale e si sviluppa nel tempo, portando alla creazione di un’azienda dedicata alla produzione di distillati.

Dieci anni di storia si celebrano oggi sulle colline forlivesi, dove Luca Negroni e Gianni Bertozzi hanno trasformato un passatempo domestico in un’impresa radicata nel territorio. L’azienda Liquori di Romagna, con sede a San Lorenzo in Noceto, commemora il decennale mantenendo intatto lo spirito delle origini: produrre bevande come facevano i nonni, utilizzando solo ingredienti locali e metodi tradizionali. Il progetto è nato da un’amicizia e dalla volontà di portare in tavola liquori genuini, senza additivi artificiali, basandosi sulla coltivazione diretta di erbe e bacche nelle terre circostanti Forlì. La filosofia del gruppo ruota attorno al legame indissolubile con la terra romagnola, dove le materie prime vengono selezionate con cura estrema per garantire una qualità superiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 10 anni di liquori: dalla passione domestica al successo

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