Zona 30 nel centro di Roma associazioni e tassisti presentano ricorso al Consiglio di Stato per cancellare la delibera

Associazioni e tassisti hanno presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Comune di Roma di estendere il limite di velocità a 30 kmh in tutta l’area della Ztl del centro storico. La richiesta mira a chiedere l’annullamento della delibera, che riguarda la regolamentazione del traffico nella zona. La causa è stata depositata nelle ultime settimane.

Un gruppo di associazioni e cittadini ha presentato ricorso per annullare la delibera che ha esteso il limite di velocità a 30 kmh a tutto il centro storico della Capitale Prima o poi sarebbe arrivato. È stato depositato un ricorso al Consiglio di Stato per cancellare la delibera del Comune di Roma che ha esteso il limite di 30 kmh a tutta l’area della Ztl centro storico. Una serie di associazioni, assistiti dagli avvocati Augusto Sinagra e Angelo di Lorenzo, stanno infatti cercando di replicare quanto accaduto a Bologna dove, in seguito proprio a un ricorso, era stato cancellato il provvedimento “Città 30” del sindaco Lepore. Dallo scorso 15 gennaio il Comune, ha abbassato i limiti di velocità in tutto il salotto di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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