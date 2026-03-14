Dino Zoff, ex portiere e leggenda del calcio italiano, ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha espresso fiducia riguardo alla qualificazione agli imminenti Mondiali. Secondo Zoff, la squadra italiana è più forte rispetto a Irlanda del Nord, Galles e Bosnia, e si aspetta di superare i play-off. La sua opinione si basa sulla convinzione di poter ottenere il risultato positivo in queste sfide decisive.

Intervistato da Repubblica, il leggendario Dino Zoff ha così commentato la situazione del calcio italiano. Ecco le sue parole. Le parole di Zoff. L’Italia non va al Mondiale dal 2014 e l’ultima Champions vinta è quella del 2010 dell’Inter. Il calcio italiano non riesce a rialzarsi. “Forse è vero che ci sono meno bambini che giocano a pallone. Ora ci sono altri sport che hanno successo, prima c’era meno dispersione”. A fine marzo la Nazionale proverà a evitare la terza esclusione di fila dai Mondiali. “Siamo indietro rispetto agli altri, mi sembra evidente. Per i play-off però sono fiducioso. Siamo più forti dell’Irlanda del Nord e pure di Galles o Bosnia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zoff: “Play-off? Sono fiducioso, andremo ai Mondiali. Siamo più forti sia dell’Irlanda del Nord sia di Galles e Bosnia”

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