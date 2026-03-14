Zirconio sulle scarpe | nuovo indizio chiave nell’omicidio

Gli investigatori hanno trovato tracce di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich, aggiungendo un elemento nuovo alle indagini sull’omicidio. La scoperta è avvenuta durante le analisi forensi e potrebbe portare a ulteriori approfondimenti sulla scena del crimine. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli riguardo a questa scoperta o alle possibili implicazioni per il caso.

Una traccia di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich apre un nuovo fronte nelle indagini sul suo omicidio. La sostanza abrasiva, tipica dell’affilatura delle lame, collega la vittima all’attività lavorativa del marito Sebastiano Visintin, attualmente unico indagato. L’elemento materiale richiede approfondimenti tecnici che hanno portato la giudice Flavia Mangiante a concedere una proroga di trenta giorni per le perizie. L’udienza per l’esame dei risultati è stata rinviata al 26 giugno, mentre esperti come Paolo Fattorini valutano il peso probatorio della scoperta. Il legame tra zirconio e attività di affilatura. La presenza di questa polvere biancastra sulle calzature della donna non è un dettaglio casuale, ma un indizio tecnico di primo piano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zirconio sulle scarpe: nuovo indizio chiave nell’omicidio Articoli correlati Traccia di Zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich, cosa significa per le nuove indagini per omicidioUn nuovo elemento emerge nell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021 e ritrovata... Omicidio di Liliana Resinovich, sulle scarpe trovate tracce di zirconio: cos'è e che significa per le indaginiSulle scarpe che Liliana Resinovich indossava il giorno della morte sono state rinvenute tracce di zirconio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Zirconio sulle scarpe nuovo indizio... Temi più discussi: Caso Liliana Resinovich: lo zirconio sulle scarpe potrebbe incastrare il marito?; TRIESTE | NUOVE ANALISI SULLE SCARPE DI LILIANA: SI INDAGA SULLA POLVERE DI ZIRCONIO; Resinovich, trovato sulle scarpe materiale usato per affilare coltelli; Caso Resinovich, occhi puntati sullo zirconio rilevato sulle scarpe di Liliana. Traccia di Zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich, cosa significa per le nuove indagini per omicidioUn nuovo elemento emerge nell'inchiesta: tracce di zirconio, sostanza usata per affilare lame, trovate sulle scarpe della donna ... ilfattoquotidiano.it Liliana Resinovich, sulle scarpe materiale usato per affilare coltelli: le tracce di zirconio e i 700 arnesi sequestrati a Sebastiano VisintinUn nuovo indizio affiora nell'interminabile vicenda della morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021 e il cui corpo fu trovato il 5 ... leggo.it Liliana Resinovich, rinvenute tracce di zirconio sulle scarpe, usato dal marito Sebastiano Visintin per affilare i coltelli x.com Telequattro Trieste. . TRIESTE | NUOVE ANALISI SULLE SCARPE DI LILIANA: SI INDAGA SULLA POLVERE DI ZIRCONIO – 90 giorni in più per approfondire le indagini sulla polvere metallica di zirconio trovata sulle scarpe di Liliana Resinovich. E’ questa l’u - facebook.com facebook