A Ascoli, nel cuore del Piceno, è in fase di attivazione uno sportello dedicato alla Zes Unica, un meccanismo normativo progettato per semplificare l’accesso agli investimenti industriali da parte delle imprese marchigiane. Questa iniziativa mira a facilitare le procedure e a rendere più rapido il percorso per chi intende investire nella zona. La sua entrata in funzione è prevista a breve.

Nel cuore del Piceno, a Ascoli, si sta attivando un meccanismo normativo destinato a trasformare il modo in cui le imprese marchigiane accedono agli investimenti industriali. Confindustria Ascoli Piceno e Confindustria Servizi hanno promosso un incontro formativo dedicato allo Sportello Unico Digitale della Zona Economica Speciale (Zes) e alle procedure di Autorizzazione Unica. Questa iniziativa segna l’ingresso operativo delle nuove regole semplificative nel territorio marchigiano, offrendo strumenti concreti per snellire i processi burocratici che spesso frenano lo sviluppo economico locale. L’estensione della Zes Unica alla regione Marche rappresenta un punto di svolta significativo per il tessuto imprenditoriale dell’area. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zes Unica: sblocca gli investimenti con lo sportello

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