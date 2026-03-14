Zé Roberto racconta il suo flop al Real Madrid | Mi sono perso tra sesso e videogiochi

Zé Roberto, centrocampista brasiliano, si trasferì al Real Madrid nel 1997 dopo aver fatto carriera in Brasile. Tuttavia, il suo esordio con il club spagnolo non fu quello sperato e il suo rendimento si rivelò deludente. In un’intervista, ha raccontato di aver avuto difficoltà a concentrarsi, tra relazioni e passatempi come videogiochi, che lo distraevano dal calcio.

Zé Roberto duttile centrocampista brasiliano dopo la crescita in patria, nel 1997 venne notato dal Real Madrid che lo portò in Europa, ma il suo arrivo fu abbastanza deludente. Nell’intervista a Globoesporte, Zé Roberto ha raccontato alcuni retroscena di quel flop clamoroso. Le cose iniziarono subito male per lui: “ Sono arrivato in uno dei club più grandi del mondo senza essere preparato mentalmente o tatticamente. Nel parcheggio c’erano solo auto di lusso. Nello spogliatoio, tutti erano in giacca e cravatta. Indossavo abiti semplici. Roberto Carlos ha scherzato sul fatto che pensavano che fossi andato a dipingere lo spogliatoio. In campo, l’intensità era diversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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