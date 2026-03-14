zalone funziona anche in replica

Zalone torna a funzionare anche in replica, attirando l’attenzione del pubblico. La rubrica di Klaus Davi, intitolata Tele...Raccomando, si concentra sul mondo della televisione e delle trasmissioni televisive. La puntata include un approfondimento sui programmi più seguiti e sulle novità del piccolo schermo, offrendo uno sguardo diretto sui protagonisti e sulle dinamiche televisive. La trasmissione viene trasmessa nuovamente in replica.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Cado dalle nubi” Italia 1) Sulla carta quella di mercoledì non era una serata dall’esito scontato col film di Rai 1 Un amore a 5 stelle, la serie Vanina-Un Vicequestore a Catania 2 su Canale 5, Chi l’ha visto? su Rai 3, Realpolitik su Rete 4 in crescita e il pubblicizzatissimo esordio di Roberto Saviano su La7 con La giusta distanza. La mossa di Italia 1 di controprogrammare una “maratona Checco Zalone” si è rivelata azzeccata visto che la replica di Cado dalle nubi in prime time ha segnato il 9.6% di share e punte sopra il 12% con 1,7 milioni di spettatori medi mentre Tolo Tolo si è aggiudicato la seconda serata col 12. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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