La Reggia di Venaria Reale ospita l’evento Yozakura, con 100 ciliegi illuminati che resteranno accesi fino alle 23:00. L’edizione 2026 della fioritura dei ciliegi a Venaria ha già attirato 125.000 visitatori, segnando un record di presenze. L’evento si svolge ogni sera, offrendo uno spettacolo di luci che coinvolge numerosi spettatori.

La Reggia di Venaria Reale si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per l’edizione 2026 della fioritura dei ciliegi, un evento che ha già segnato un record di 125.000 presenze nell’anno precedente. Dal 21 marzo al 6 aprile, i giardini ospiteranno aperture serali straordinarie fino alle 23:00, introducendo per la prima volta in Italia la pratica del yozakura con alberi illuminati e performance artistiche. L’iniziativa, denominata All’ombra dei ciliegi in fiore, trasforma il parco reale in uno spazio immersivo dove natura e arte contemporanea si fondono. Questa edizione non si limita alla semplice osservazione botanica ma propone un programma culturale articolato, includendo concerti, laboratori di pittura e degustazioni culinarie orientali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yozakura a Venaria: 100 ciliegi illuminati fino alle 23:00

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