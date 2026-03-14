Yamaha rinnova il Tricity 300

Yamaha ha annunciato il lancio del nuovo Tricity 300 per il 2026, aggiornamento dello scooter a tre ruote progettato per muoversi in città. La casa giapponese introduce questa versione con modifiche rispetto al modello precedente, puntando a offrire una soluzione di mobilità più efficiente e versatile. La presentazione avviene in un momento in cui il settore scooter vede continui sviluppi e aggiornamenti di prodotto.

(Adnkronos) – Yamaha presenta il nuovo Tricity 300 Model Year 2026, evoluzione dello scooter a tre ruote pensato per la mobilità urbana. Il modello introduce un importante aggiornamento tecnico e stilistico che rafforza il posizionamento del Tricity. Elemento distintivo del veicolo resta il sistema Leaning Multi Wheel (LMW), il telaio brevettato Yamaha che consente allo scooter di inclinarsi in curva mantenendo due ruote anteriori. Tra le novità principali del Tricity 300 MY 2026 spicca l’introduzione dell’airbag, una prima assoluta per uno scooter Yamaha. Il sistema è progettato per attivarsi in caso di collisione frontale, contribuendo ad assorbire parte dell’energia dell’impatto e ridurre la proiezione in avanti del pilota. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Yamaha Tricity 300: arriva l’airbag per il conducente Leggi anche: Yamaha ingaggia Tim Gajser: il cinque volte Campione del Mondo MXGP correrà con Monster Energy Yamaha Factory nel 2026 Yamaha Tricity 300 Contenuti utili per approfondire Yamaha rinnova Temi più discussi: Yamaha Tricity 300 2026: debutta lo scooter con airbag | Dueruote; Nuova Yamaha Tricity 300 2026, lo scooter a 3 ruote si rinnova e ha pure l'airbag: prezzi.; Yamaha Tricity 300: arriva l’airbag per il conducente; Nuovo Yamaha Tricity 300 2026: lo scooter a tre ruote rinnovato in tutto, ora anche con l’airbag. Yamaha rinnova il Tricity 300Yamaha presenta il nuovo Tricity 300 Model Year 2026, evoluzione dello scooter a tre ruote pensato per la mobilità urbana. Il modello introduce un importante aggiornamento tecnico e stilistico che ... adnkronos.com Nuova Yamaha Tricity 300 2026, lo scooter a 3 ruote si rinnova e ha pure l'airbag: prezziYamaha Tricity 300 si rinnova per il 2026 con un importante aggiornamento: arriva l’airbag integrato, una novità assoluta per gli scooter del marchio. Scopri design, motore, tecnologie di sicurezza e ... motorbox.com Diamo il benvenuto nel team a Lorenzo Frasca! La nostra lineup per la Yamaha R7 Cup si rinnova! Noi siamo pronti per affrontare insieme la stagione 2026 e non vediamo l’ora di iniziare Il comunicato stampa leggibile anche sul nostro sito. https:/ - facebook.com facebook