WWE | Triple H in lutto il commovente addio a un pilastro della compagnia

Il mondo della WWE si è svegliato con la notizia della morte di Davey Coates, un membro di lunga data del team produttivo della compagnia. Coates era conosciuto per il suo ruolo all’interno della produzione e il suo contributo alla crescita della federazione. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati, che ricordano il suo lavoro e la sua presenza nel mondo dello wrestling.

Il mondo della WWE piange la scomparsa di Davey Coates, storico membro del team produttivo della compagnia. Coates ricopriva il ruolo di international touring manager ed era la figura di riferimento per l’organizzazione di tutti gli show internazionali della WWE, dai grandi eventi alle date minori. Numerosi wrestler e colleghi del settore hanno voluto ricordarlo sui social media con messaggi di affetto e gratitudine. Il tributo di Triple H: “Ha portato i nostri ring negli angoli più remoti del mondo”. Il Chief Content Officer della WWE, Triple H, ha condiviso un lungo messaggio per ricordare Davey Coates e il suo contributo alla compagnia: “Ho appreso la triste notizia della scomparsa di Davey Coates. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Triple H in lutto, il commovente addio a un pilastro della compagnia Articoli correlati WWE: Un altro talento annuncia il suo addio alla compagniaDopo Tommaso Ciampa e il per certi versi sorprendente abbandono di Ava, la WWE perderà un altro talento on-screen tra pochissimi giorni. Triple H rivoluziona la WWE: addio al Draft, ecco le nuove strategieLa direzione editoriale guidata da figure chiave ha scelto di evitare annunci di grande impatto in una sola notte, preferendo un approccio modulare...