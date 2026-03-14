WWE | Jelly Roll verso un tag team match a WrestleMania 42 con Royce Keys

Durante l’evento WWE, si parla di un possibile debutto di Jelly Roll in coppia con Royce Keys, l’ex Powerhouse Hobbs della AEW. La coppia potrebbe affrontare un match durante WrestleMania 42, secondo le indiscrezioni circolate tra gli appassionati. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’attenzione si concentra sulla possibile introduzione di Jelly Roll nel mondo del wrestling professionistico.

Jelly Roll potrebbe debuttare sul ring a WrestleMania 42 in coppia con Royce Keys, l’ex Powerhouse Hobbs della AEW. Il rumor arriva dopo la sua apparizione a SmackDown nel segmento Miz TV. L’apparizione di Jelly Roll a SmackDown. La star della musica Jelly Roll, vincitore di un Grammy Award, è stato protagonista nell’ultima puntata di SmackDown, apparendo in un segmento di Miz TV insieme a The Miz e Kit Wilson. Durante il segmento, Jelly Roll ha finito per mettere KO The Miz in modo accidentale. Il rumor sul match di WrestleMania 42. Secondo un report di BodySlam+, si starebbe discutendo di un tag team match a WrestleMania 42 che vedrebbe Jelly Roll far coppia con Royce Keys, conosciuto in precedenza come Powerhouse Hobbs durante la sua permanenza in AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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