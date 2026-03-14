WWE | È vintage Randy! La firma di contratto finisce nel sangue Cody Rhodes demolito sui gradoni

La scorsa settimana, durante un evento WWE, Randy Orton ha firmato un nuovo contratto in modo decisamente sanguinoso, mentre Cody Rhodes è stato brutalmente demolito sui gradoni. La scena ha fatto discutere i fan e i commentatori, con momenti di forte impatto visivo e tensione sul ring. La situazione ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, lasciando aperta la strada a future evoluzioni della storyline.

La scorsa settimana la Road To WrestleMania per quanto riguarda il titolo WWE ha svoltato improvvisamente da quello che sembrava il rettilineo finale, non più Drew McIntyre vs Randy Orton, con Cody Rhodes che si è preso titolo WWE e posto nel main event di WrestleMania 42 contro il suo vecchio amico e mentore. Orton già ad Elimination Chamber ha dimostrato di non voler guardare in faccia nessuno per arrivare al suo quindicesimo titolo, neanche l’amico Cody e questa notte lo ha ampiamente dimostrato nel corso della firma ufficiale del contratto per il match a WrestleMania 42. Il segmento di chiusura di SmackDown stanotte è stato dedicato alla... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: È vintage Randy! La firma di contratto finisce nel sangue, Cody Rhodes demolito sui gradoni Articoli correlati WWE: La reazione di SmackDown al possibile Cody Rhodes vs Randy OrtonCome per ogni puntata, in apertura vengono riportati riassunti ed eventi principali dello show. Quando la WWE ha deciso di far affrontare Randy Orton contro Cody RhodesLa prospettiva di wrestlemania 42 sta vivendo una trasformazione sostanziale dietro le quinte, guidata da segnali convergenti tra le due figure più... Aggiornamenti e notizie su Cody Rhodes Temi più discussi: Cody Rhodes nuovo WWE Champion, la reazione di Randy Orton; Randy Orton vs. Cody Rhodes, ecco quando la WWE ha deciso; Cody Rhodes ha deciso tutto: il retroscena sul match con Randy Orton; WWE: Cody Rhodes vs. Roman Reigns salta per colpa di Seth Rollins. WWE: Cody Rhodes vs. Randy Orton, ecco perchèEmergono nuovi dettagli su WrestleMania 42: Cody Rhodes ha spinto per sfidare Randy Orton. Scopri il retroscena sulla scelta del main event ... spaziowrestling.it 3 Possibili Momenti Durante la Firmatura del Contratto di Cody Rhodes e Randy Orton a SmackDownSulla carta, si tratta di un segmento semplice. In realtà, potrebbe influenzare l´intera direzione del match per il titolo WWE Undisputed che si svolgerà a Las Vegas. Rhodes ha ritrovato slancio la ... worldwrestling.it STANOTTE, Cody Rhodes e Randy Orton metteranno la firma che renderà ufficiale il loro match a #WrestleMania! Scopri la preview tinyurl.com/c35y77zy Non perderti il nuovo episodio di WWE SmackDown live con commento in italiano, a partire dall'1:00 s - facebook.com facebook