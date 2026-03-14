WTA Mérida | blocco fondi le atlete attendono il pagamento

Il torneo WTA 500 di Mérida si ferma a causa di un blocco dei fondi, impedendo alle atlete di ricevere i pagamenti previsti. La competizione si è conclusa con la vittoria di Cristina Bucsa, ma le giocatrici ancora aspettano il versamento del montepremi. La situazione ha causato ritardi e tensioni tra le partecipanti, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali.

Il circuito femminile si trova di fronte a un blocco finanziario imprevisto. Il torneo WTA 500 di Mérida, appena conclusosi con la vittoria di Cristina Bucsa, non riesce a erogare i montepremi alle atlete. La coordinatrice Nikki Rusch ha inviato comunicazioni scusanti alle partecipanti, annunciando che l’incasso dei fondi è stato ritardato in modo inaspettato. Si prevede che il trasferimento avverri entro venerdì, ma l’incertezza regna sovrana mentre il tennis mondiale si sposta già verso Indian Wells. L’eco del silenzio dagli organizzatori messicani. Mentre le giocatrici attendono con ansia, gli organizzatori del torneo nello Yucatan mantengono una posizione di assoluta riservatezza ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WTA Mérida: blocco fondi, le atlete attendono il pagamento Articoli correlati Leggi anche: LIVE Paolini-Bucsa, 5-7, 4-6, WTA Merida 2026 in DIRETTA: la numero 7 WTA lotta ma sbaglia tanto. In finale ci va l’iberica WTA Merida 2026, Bucsa doma Frech e festeggia il primo titolo in singolareNella finale del torneo WTA di Merida la spagnola Cristina Bucsa, dopo aver superato in semifinale Jasmine Paolini, doma la polacca Magdalena Frech...