Il 14 marzo 2026 si celebra il Write Your Story Day, una giornata dedicata a invitare le persone a condividere le proprie esperienze attraverso la scrittura di memorie. Questa ricorrenza statunitense mira a incoraggiare chiunque abbia voglia di raccontare la propria storia, offrendo un’occasione per mettere nero su bianco ricordi e riflessioni. Sono stati selezionati dieci memoir che ispirano a rompere il silenzio e a scrivere il proprio percorso.

Il 14 marzo 2026 segna l’arrivo del Write Your Story Day, una ricorrenza statunitense che spinge verso la narrazione di sé attraverso la scrittura. In questa giornata specifica, il rivenditore digitale Rakuten Kobo ha messo in luce dieci opere biografiche e memoir selezionati per celebrare la forza delle esperienze vissute. Queste storie non sono semplici racconti, ma veri e propri spaccati di realtà che evidenziano come ogni esistenza sia un percorso unico fatto di sogni, cadute e rinascite. La selezione proposta copre un ventaglio ampio: dalla lotta per la giustizia alla ricerca dell’identità, fino alle vicende di figure pubbliche e private che hanno affrontato sfide immense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Write Your Story Day: 10 memoir per rompere il silenzio

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