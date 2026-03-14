World Baseball Classic definiti i pitcher partenti di Italia e Porto Rico

Nella partita dei quarti di finale del World Baseball Classic a Houston, l’Italia ha annunciato il nome del pitcher che partirà come titolare contro Porto Rico. Dopo un periodo di incertezza, anche la squadra portoricana ha comunicato i propri lanciatori di partenza. Entrambi i team hanno quindi ufficializzato le scelte dei lanciatori principali, mentre il pubblico attende il via della partita.

Dopo un lungo momento in cui Francisco Cervelli ha nascosto le proprie carte, anche l’Italia ha definito chi lancerà dall’inizio nei quarti di finale del World Baseball Classic contro Porto Rico a Houston. Sul monte da partente ritorna Samuel Aldegheri, che nell’esordio contro il Brasile ha firmato il record italiano al Classic per quanto riguarda gli strikeout, in numero di 8. Per il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a ricoprire questo ruolo in MLB, ai Los Angeles Angels, un’altra grande soddisfazione, ma corroborata dal fatto di trovarsi in grandissima fiducia. E questa volta i lanci potranno essere molti di più: nell’eliminazione diretta, infatti, il conto massimo possibile aumenta da 65 a 80 per i quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - World Baseball Classic, definiti i pitcher partenti di Italia e Porto Rico Articoli correlati World Baseball Classic 2026: definiti i pitcher di Italia e Gran BretagnaAnnunciati i lanciatori partenti della sfida tra Italia e Gran Bretagna valevole, al Daikin Park di Houston, per il girone B del World Baseball... Leggi anche: Italia-Porto Rico oggi, World Baseball Classic 2026: orario, tv, programma, streaming Approfondimenti e contenuti su World Baseball Classic Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: definiti i pitcher di Italia e Gran Bretagna; World Baseball Classic 2026: il Giappone resiste all’Australia, Corea del Sud a rischio eliminazione; World Baseball Classic 2026, l’Italia supera la Gran Bretagna con qualche patema e tante occasioni perse; World Baseball Classic definito il pitcher dell’Italia per gli USA | una stella da All Star Game!. World Baseball Classic 2026: USA e Repubblica Domenicana staccano il pass per la semifinaleArrivano i primi responsi di un certo rilievo al World Baseball Classic 2026. Nella notte infatti si è cominciato a definire in parte il quadro delle ... oasport.it World Baseball Classic 2026: definiti i pitcher di Italia e Gran BretagnaAnnunciati i lanciatori partenti della sfida tra Italia e Gran Bretagna valevole, al Daikin Park di Houston, per il girone B del World Baseball Classic. oasport.it Durante il World Baseball Classic la Nazionale italiana ha fatto il miracolo: prima ha battuto gli Stati Uniti e poi ha sconfitto il Messico, conquistando i quarti di finale con il primo posto nel girone! Ma come funziona questo sport di cui sappiamo molto poco http - facebook.com facebook Baseball, impresa storica: l’Italia batte gli USA al World Baseball Classic con il rito portafortuna x.com