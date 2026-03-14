Nella notte, agli ultimi incontri del World Baseball Classic 2026, gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana hanno conquistato la qualificazione alle semifinali. Le due squadre hanno ottenuto le loro vittorie decisive nelle rispettive partite, assicurandosi così un posto tra le migliori del torneo. I risultati di questa fase eliminatoria hanno definito le prime due squadre che si affronteranno nelle prossime sfide.

Arrivano i primi responsi di un certo rilievo al World Baseball Classic 2026. Nella notte infatti si è cominciato a definire in parte il quadro delle semifinali, già raggiunte dalla Repubblica Domenicana e dagli Stati Uniti, due squadre capaci di battere rispettivamente la Corea del Sud ed il Canada. Quella dei domenicani in tal senso è stata letteralmente una partita a senso unico, complice una secca vittoria per 10-0 che non ha lasciato scampo agli asiatici, maturata grazie ad un inizio oltremodo roboante dettato da tre punti messi a referto nel primo inning e da altri quattro segnati successivamente. Con altre tre unità aggiunte nella settima ripresa, gli asiatici hanno alzato bandiera bianca cedendo il passo per manifesta superiorità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: USA e Repubblica Domenicana staccano il pass per la semifinale

Articoli correlati

World Baseball Classic 2026: la Repubblica Domenicana batte il Venezuela nella nottePercorso netto per la Repubblica Domenicana nella prima fase del World Baseball Series 2026.

World Baseball Classic 2026: Corea del Sud, colpo d’Australia e semifinale. Repubblica Dominicana ancora a punteggio pienoGiornata particolarmente lunga quella del World Baseball Classic, che passa da un continente all’altro per definire diversi tipi di verdetti.

Contenuti utili per approfondire World Baseball Classic

Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; World Baseball Classic, l'Italia supera il Brasile all'esordio per 8-0; World Baseball Classic 2026: tutti i convocati dell’Italia e le stelle in arrivo dalla MLB; World Baseball Classic 2026: le date, dove vederla, favoriti e le partite dell'Italia.

LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: dentro o fuori, c’è la stella Nolan ArenadoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale ... oasport.it

Italia-Porto Rico oggi, World Baseball Classic 2026: orario, tv, programma, streamingItalia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si ... oasport.it

Durante il World Baseball Classic la Nazionale italiana ha fatto il miracolo: prima ha battuto gli Stati Uniti e poi ha sconfitto il Messico, conquistando i quarti di finale con il primo posto nel girone! Ma come funziona questo sport di cui sappiamo molto poco http - facebook.com facebook

Baseball, impresa storica: l’Italia batte gli USA al World Baseball Classic con il rito portafortuna x.com