Windsor Park | tappeti e divieti il centro è moschea?

Al Windsor Park di Modena, si sono verificati episodi di tensione legati a tappeti e divieti, con alcuni che si chiedono se il centro sia diventato una moschea. L’associazione Nova Generazione, coinvolta nella questione, è stata oggetto di contestazioni per le attività che svolge. La situazione ha attirato l’attenzione sulla presenza di questa associazione nel parco e sui suoi incontri.

La tensione tra integrazione e identità culturale si accende al Windsor Park di Modena, dove un’associazione chiamata Nova Generazione viene contestata per la natura delle sue attività. Mentre i consiglieri Luca Negrini ed Elisa Rossini richiedono verifiche urgenti su presunte limitazioni di accesso ai soli uomini e sull’uso dei locali come luogo di preghiera, il presidente Kamel Limaima difende il ruolo sociale del gruppo. La questione non è solo burocratica ma tocca il cuore della convivenza urbana in un complesso residenziale. Il dibattito si concentra sul piano terra dello stabile, dove tappeti e afflussi di fedeli hanno generato segnalazioni da parte dei residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windsor Park: tappeti e divieti, il centro è moschea? Articoli correlati Windsor park, la polemica: "Sede culturale o moschea? Sono necessarie verifiche""Al Windsor Park c’è una associazione che apparentemente opera come realtà culturale impegnata nell’integrazione ma che, tuttavia, viste le... Leggi anche: Gemma Galgani, la casa "bon ton" nel centro di Torino: i tre divani bianchi, i tappeti, il lampadario lussuoso e il tocco d'antiquariato Aggiornamenti e notizie su Windsor Park Discussioni sull' argomento Windsor park, la polemica: Sede culturale o moschea? Sono necessarie verifiche; Associazione culturale o moschea?, FdI chiede verifiche in via San Faustino; Windsor park la polemica | Sede culturale o moschea? Sono necessarie verifiche. Windsor park, la polemica: Sede culturale o moschea? Sono necessarie verificheFd’I chiede all’amministrazione di chiarire le attività di Nova Generazione. Il presidente replica: A volte preghiamo ma non disturbiamo. Qui da anni. msn.com Londra e Windsor - facebook.com facebook