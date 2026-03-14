WhatsApp under 13 | controllo genitoriale obbligatorio

Meta ha annunciato che consentirà ai bambini sotto i 13 anni di creare profili su WhatsApp. La decisione prevede l’introduzione di controlli genitoriali obbligatori per l’iscrizione e l’uso dell’app, che fino a ora era riservata a utenti maggiori di questa età. La novità riguarda la possibilità di aprire account dedicati ai più giovani, con misure di sicurezza e monitoraggio previste per tutelare la privacy dei minori.

Meta sta per abbassare la soglia di accesso a WhatsApp, permettendo ai minori sotto i 13 anni di registrarsi con profili dedicati. Questa novità introduce un sistema di controllo parentale che limita le funzionalità e richiede la sincronizzazione con il dispositivo genitoriale. L’iniziativa nasce per rispondere alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza digitale dei più piccoli, offrendo uno strumento di comunicazione essenziale ma sorvegliato. L’obiettivo è bilanciare l’accesso alla tecnologia con la tutela necessaria in un contesto globale di restrizioni legislative sui social network. Il confine dell’età e la nuova architettura dei profili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WhatsApp under 13: controllo genitoriale obbligatorio Articoli correlati WhatsApp per i minori: il controllo genitoriale con PINMercoledì 11 marzo 2026, alle ore 16:40, Meta ha ufficialmente sbloccato l’accesso a WhatsApp per i preadolescenti sotto i 13 anni attraverso un... Leggi anche: WhatsApp per minori con controllo dei genitori: come funzionano i nuovi account supervisionati Contenuti utili per approfondire WhatsApp under Temi più discussi: WhatsApp lancia gli account per under 13: ecco come funzioneranno i controlli dei genitori; WhatsApp lancia gli account per under 13 con controllo dei genitori; WhatsApp lancia gli account per under 13 con controllo dei genitori; WhatsApp, arrivano gli account per under 13 gestiti dai genitori. Account WhatsApp per minori di 13 anni: arriva il controllo parentaleMeta introduce profili WhatsApp per under 13 con supervisione genitoriale: funzioni limitate e controllo totale per garantire sicurezza ai minori. nextme.it WhatsApp introduce gli account per gli under 13, ma saranno controllati dai genitori (e avranno queste limitazioni)WhatsApp introduce account per utenti sotto i 13 anni controllati dai genitori: messaggi e chiamate sì, ma niente canali o AI. greenme.it WhatsApp introduce gli account per gli under 13, ma saranno controllati dai genitori (e avranno queste limitazioni) x.com WhatsApp apre agli under 13: la piattaforma di messaggistica introduce profili dedicati ai preadolescenti con funzioni limitate e parental control. I genitori potranno gestire contatti, gruppi e privacy direttamente dal proprio smartphone, ecco come - facebook.com facebook