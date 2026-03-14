Weekly Beasts

Ogni settimana, tra gli animali, si possono osservare comportamenti curiosi e caratteristiche sorprendenti: i lemuri mangusta, i piccioni che si gonfiano il petto e i gatti che appaiono più grandi del normale. Questi incontri con il mondo animale mostrano alcune delle tante stranezze e varietà presenti nel regno animale, offrendo uno sguardo diretto su comportamenti e aspetti visivi che catturano l'attenzione.

Lemuri mangusta, piccioni che si gonfiano il petto e gatti che sembrano giganti, tra gli animali fotografati questa settimana Le fotografie di animali presenti in questa raccolta sono spesso scattate in contesti legati alle notizie che arrivano dal mondo: questa settimana è il turno di un cane alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente cileno José Antonio Kast, che ha catturato l’attenzione dei fotografi mentre stava sdraiato sul tappeto rosso in mezzo alle guardie d’onore. C’è poi una vecchia conoscenza, la cicogna Yaren, con un pesce nel becco nel cortile del pescatore Adem Yilmaz. Ogni primavera, da molti anni, il pescatore aspetta che la cicogna ritorni dall’Africa, dove è andata a svernare. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Weekly Beasts WINDOW BREAKER Location Dying Light The Beast