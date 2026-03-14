Week end di maltempo | su novarese e Vco scatta l' allerta gialla

Il fine settimana nel novarese e nel Vco è segnato da condizioni meteorologiche avverse. Dalla mattina di sabato 14 marzo è in vigore un’allerta gialla per maltempo, che prevede pioggia intensa e abbondante neve in quota. Le previsioni indicano un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso dei prossimi giorni. La situazione interessa sia le aree pianeggianti che le zone montane.

Secondo l'ultimo bollettino meteo, dal pomeriggio di sabato sono attese piogge molto forti su entrambe le province, con quota neve in calo nel Vco fino a 500 metri Sarà un fine settimana di maltempo, con pioggia anche intensa e tanta neve in montagna, nel novarese e Vco, dove dalla giornata di oggi, sabato 14 marzo, è scattata l'allerta gialla. Secondo l'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte, infatti, sulle nostre zone sono previste precipitazioni diffuse e intense a partire dal pomeriggio di oggi, dove saranno possibili anche dei temporali. Nel Vco, la quota neve, inizialmente prevista a 1200-1300 metri, scenderà gradualmente fino a 500-700 metri nell'alba di domenica. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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