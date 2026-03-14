WEBINAR SUL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI VILLA SFORZA

Venerdì 13 marzo si è svolto un webinar sulla valorizzazione di Villa Sforza, organizzato dalla Direzione territoriale Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme all’Ordine degli Architetti di Roma e provincia. L’evento ha coinvolto professionisti e rappresentanti istituzionali che hanno discusso i dettagli del progetto senza entrare in analisi o commenti. La sessione si è concentrata sulle modalità di intervento e sugli obiettivi del piano di valorizzazione.

Obiettivo dell’evento è stato presentare i lavori di restauro conservativo di “Villa Sforza ai Quattro Cantoni”, struttura del ‘600 tutelata dalla Soprintendenza, propedeutici alla sua valorizzazione. In tal senso sono stati invitati al webinar tutti gli enti (Soprintendenza, Agenzia del Demanio, etc.) coinvolti nella tutela della sede. La giornata ha offerto un’analisi approfondita e multidisciplinare del progetto, in grado di coniugare le esigenze di tutela di un edificio di pregio con le attività di una sede istituzionale. Il progetto prevederà, in futuro, la riqualificazione del piano terra di Villa Sforza, antico ingresso alla struttura, per la una possibile fruibilità al pubblico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - WEBINAR SUL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI VILLA SFORZA Articoli correlati Scuola Attiva Infanzia, webinar MIM di avvio al progetto il 27 gennaioMartedì 27 gennaio, dalle 16:15 alle 18:00, si terrà il webinar nazionale di avvio del progetto Scuola Attiva Infanzia, promosso dal Ministero... Leggi anche: Il ritrovamento sul mercato antiquario di un codice miniato di Ippolita Maria Sforza Aggiornamenti e notizie su WEBINAR SUL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE... Temi più discussi: Horizon Europe: webinar UE su Open Science, risultati della ricerca e AI - APRE; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Webinar del progetto RemìX per sostenere i minorenni con background migratorio; La cittadinanza italiana, ciclo di webinar sulle recenti modifiche. WEBINAR SUL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI VILLA SFORZALa Direzione territoriale Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Ordine degli Architetti di Roma e provincia hanno organizzato venerdì 13 marzo il webinar Il progetto di ... romadailynews.it Federsanità. Un webinar sulle reti sociali come determinanti di saluteUna lettura avanzata sul tema della partecipazione nel modello di sanità territoriale introdotto dal DM 77/2022, analizzando implicazioni organizzative, relazionali e comunicative. quotidianosanita.it È stato il teatro di un dibattito acceso e inatteso, il webinar sulla finanza etica nel contesto di guerra e dopo Gaza. L’evento era organizzato dal gruppo dei “dipendenti di Banca d’Italia per la Palestina”, nato sull’ondata delle mobilitazioni dell’anno scorso contr - facebook.com facebook Energia e mobilità al centro del 2° webinar “ @HorizonEU 2026–2027: settori strategici per l’Europa”, organizzato da @Confindustria. 25 marzo | 11:00–12:30 Evento gratuito per associazioni e imprese del Sistema. Info e iscrizioni: confindustria.it/eve x.com