WBC 2026 | USA e Repubblica Domenicana volano in semifinale

La notte del 14 marzo 2026, gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana hanno raggiunto le semifinali del World Baseball Classic. Entrambe le squadre hanno vinto le rispettive partite, assicurandosi il passaggio alla fase successiva del torneo. La qualificazione è stata ufficializzata con le vittorie ottenute in questa giornata.

La notte del 14 marzo 2026 ha consolidarsi il percorso verso le semifinali del World Baseball Classic, con Stati Uniti e Domenicana che hanno già ottenuto l’accesso alla fase successiva. Mentre la squadra caraibica ha dominato nettamente contro la Corea del Sud con un risultato secco di 10-0, gli statunitensi hanno superato il Canada in una gara più incerta conclusasi sul punteggio finale di 5-3. La competizione si sposta ora sugli ultimi due quarti di finale previsti per questa sera, dove Italia contro Portorico e Giappone contro Venezuela decideranno gli ultimi due posti disponibili. L’impatto immediato di queste vittorie è la definizione parziale del tabellone delle semifinali, lasciando aperta solo la possibilità di vedere altre due nazionali accedere alla fase decisiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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