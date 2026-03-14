Walter Samuel | L’invito mi ha fatto piacere Chivu sta…

Walter Samuel è tornato nella sede dell’Inter, suscitando una serie di ricordi legati al suo lungo periodo nel club. Durante la visita, ha commentato che l’invito gli ha fatto piacere e ha menzionato Chivu, senza entrare in dettagli aggiuntivi. La sua presenza ha richiamato l’attenzione su una fase importante della sua carriera nel calcio italiano.

Walter Samuel. Il ritorno nella sede dell’ Inter ha riportato alla mente di Walter Samuel tanti ricordi legati alla sua lunga esperienza in nerazzurro. L’ex difensore argentino, oggi ancora residente a Milano, ha raccontato le sensazioni provate durante la visita al club: “ Vivo a Milano, vedo spesso l’Inter, però mi ha fatto piacere l’invito “. “ La cosa più bella è stata rivedere i trofei e tanti amici “, ha aggiunto l’ex centrale, soprannominato “The Wall” durante gli anni in cui guidava la difesa interista. Samuel ha poi sottolineato quanto sia sempre speciale tornare in un ambiente che sente ancora molto vicino: “ È sempre un piacere stare qui “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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