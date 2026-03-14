Vozza a un soffio dal bronzo | 0,08? di distacco

Martina Vozza si è piazzata a soli 0,08 secondi dal bronzo nello sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione si è conclusa con un distacco minimo e nessuna altra atleta italiana ha raggiunto il podio in questa disciplina. La gara si è svolta oggi sotto gli occhi degli spettatori, con i risultati che hanno lasciato spazio a emozioni contrastanti.

Sullo sci alpino delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la giornata odierna ha riservato un esito amaro per l’atleta italiana Martina Vozza. Nella categoria per non vedenti, l’azzurra si è fermata al quarto posto a causa di una differenza di tempo infinitesimale rispetto alla vincitrice del bronzo. Il risultato finale vede la vittoria dell’austriaca Veronika Aigner, mentre Chiara Mazzel ha dovuto abbandonare la gara in seguito a un infortunio. L’evento si svolge nel pieno programma sportivo della competizione invernale, dove lo slalom speciale ha messo alla prova le abilità tecniche degli atleti. La distanza che separa il successo dalla delusione è stata misurata in frazioni di secondo, evidenziando come la precisione sia determinante in questo sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vozza a un soffio dal bronzo: 0,08? di distacco Articoli correlati Lisa Vittozzi a un soffio dal bronzo, la sappadina di biathlon ha chiuso la sprint in quinta posizione: oggi riparte la caccia al podioANTERSELVA (BOLZANO) - Il biathlon doveva essere una macchina da medaglie per l'Italia, guardando ai risultati ottenuti in stagione in Coppa del... LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 marzo in DIRETTA: Vozza si gioca il bronzo in slalomBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.