Caterina ha deciso di lasciare la routine e trasferirsi in Giappone un anno fa, scegliendo di seguire il cuore piuttosto che le certezze. La sua scelta non è stata facile, ma ha preferito l’autenticità alla sicurezza. Ora vive in un paese diverso, lontano da casa, vivendo un’esperienza che cambia ogni giorno. La sua storia rappresenta un passo coraggioso in cerca di nuove opportunità e di sé stessa.

Ciao Caterina, un anno fa, quasi per scappare dalla routine, ho mollato tutto e mi sono trasferita in Giappone. È stata una decisione impulsiva, insolita per me che sono sempre stata molto razionale, ma sentivo il bisogno di fermarmi, respirare e capire davvero cosa voglio fare della mia vita. Da sempre sono appassionata di cultura asiatica, e quando si è presentata l’occasione ho deciso di partire. Non pensavo che in questo viaggio per ritrovare me stessa potesse nascere l’amore. E invece è successo. Ho conosciuto un ragazzo giapponese e tra noi è nato qualcosa di forte, dolce e sorprendente. Ci capiamo, ridiamo insieme, condividiamo passioni, ma veniamo da mondi così diversi che spesso non so cosa pensare del nostro futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Vorrei seguire il cuore, ma perderei le certezze”. Non la scelta più sicura ma quella più autentica

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