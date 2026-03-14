Volo in elicottero | studenti abruzzesi a bordo dell’HH-139

Un gruppo di studenti abruzzesi ha avuto l’opportunità di salire a bordo di un elicottero HH-139, un'operazione che ha permesso loro di vivere direttamente l’esperienza del volo. L’elicottero è stato utilizzato per un’attività formativa dedicata agli studenti, offrendo loro una prospettiva diversa e concreta sul funzionamento di un velivolo di questo tipo.

Lo studente abruzzese si troverà a bordo di un elicottero HH-139 per vivere in prima persona l’esperienza del volo. Questa opportunità formativa, prevista tra il 16 e il 26 marzo 2026 all’Aquila, nasce dalla collaborazione tra Aeronautica Militare e Ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo. Il progetto mira a orientare i giovani tra i 16 e i 20 anni verso le professioni legate al settore aeronautico. L’iniziativa si articola in due fasi distinte che combinano studio teorico e pratica operativa. La prima settimana vedrà lezioni presso l’Istituto ‘Amedeo d’Aosta’, mentre la seconda si sposterà sullo scalo di Preturo. Un momento chiave sarà il media day fissato per venerdì 20 marzo alle 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volo in elicottero: studenti abruzzesi a bordo dell’HH-139 Articoli correlati Italiani bloccati negli Emirati, in partenza un secondo volo. A bordo studenti e persone fragiliUna complessa operazione di rimpatrio è in corso per assistere centinaia di connazionali rimasti intrappolati in un’area geografica funestata dal... Cinque studenti abruzzesi bloccati a Dubai dopo l'attacco dell'Iran: "Stanno bene"Ci sono anche cinque studenti abruzzesi bloccati a Dubai dopo le bombe lanciate da Theran anche sull’aeroporto a seguito dell’attacco all’Iran... Contenuti e approfondimenti su Volo in elicottero studenti abruzzesi a... Temi più discussi: All’Aquila il Corso di Cultura Aeronautica: formazione e voli dimostrativi per gli studenti; All'Aquila il Corso di cultura aeronautica rivolto alle scuole; All’Aquila il Corso di Cultura Aeronautica: studenti tra lezioni e voli con l’Aeronautica Militare. Aeronautica militare, 132 studenti al corso a CrotoneGiornata dedicata al volo in elicottero per gli studenti che partecipano al Corso di Cultura Aeronautica (CCA) in programma fino al 27 novembre a Crotone, iniziativa promossa dall'Aeronautica militare ... ansa.it L’ultimo volo di Mario Paglicci e Fulvio Casini: elicottero precipitato, le fasi dell’incuboLa tragedia al confine tra Toscana e Marche. Pochi minuti, poi il silenzio. Il contatto radio che si perde sopra le vette dell’Alpe della Luna, un boato seguito da un’esplosione: l’elicottero ... lanazione.it Ciao a tutti C’è qualcuno di voi che ha prenotato il soggiorno e il volo per le Maldive compagnia aerea Emirates con scalo a Dubai nel periodo 25 aprile 3 maggio Come vi state comportando Grazie - facebook.com facebook L’episodio di un volo Ryanair in arrivo da Catania ha spaventato i passeggeri in tarda serata x.com