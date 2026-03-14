Voli alimentari e abbigliamento | cosa costerà di più dopo il balzo del petrolio

Nel 2025, l’Italia ha importato dal Medio Oriente beni energetici per circa 16 miliardi di euro, influenzando i prezzi di vari settori come voli, alimentari e abbigliamento. Dopo il recente aumento del prezzo del petrolio, i costi di questi prodotti sono destinati a salire, con conseguenze dirette sui consumatori e sulla spesa quotidiana. La variazione dei costi si riflette in diversi comparti dell’economia nazionale.

I prezzi del petrolio hanno ricominciato a correre, nonostante l’Agenzia internazionale dell’energia abbia deciso di usare parte delle riserve di petrolio di emergenza, per provare a interrompere i rialzi. Il Brent del Mare del Nord in questi giorni ha danzato attorno alla soglia dei 100 dollari al barile così come il Wti, il petrolio di riferimento per il mercato americano. Lunedì 9 marzo il prezzo del petrolio ha superato i 119 dollari al barile, il livello più alto dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Secondo alcuni analisti, se la chiusura dello Stretto di Hormuz dovesse continuare a lungo, il prezzo potrebbe salire vicino ai 150 dollari al barile, arrivando a superare il massimo storico di 145,29 dollari raggiunto nel luglio 2008. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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