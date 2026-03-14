Il Comune di Cavriago ha annunciato l’avvio di un corso gratuito rivolto a coloro che desiderano diventare addetti alla sicurezza. Il percorso mira a formare volontari capaci di garantire l’ordine durante le manifestazioni pubbliche. Il corso, aperto a tutti gli interessati, si svolgerà nelle prossime settimane e fornirà le competenze necessarie per svolgere questa funzione.

"Il volontariato è il cuore delle manifestazioni pubbliche di Cavriago, nonché un supporto fondamentale che le rende possibili. Vogliamo dare strumenti concreti a chi rende vivo il nostro paese, rafforzando la sicurezza e la collaborazione tra Comune e associazioni", afferma il vicesindaco Matteo Franzoni. E sono due i corsi gratuiti messi in campo dal Comune nei prossimi giorni: da un lato un percorso formativo per Addetti Safety nelle manifestazioni pubbliche, dall’altro un corso per ideare eventi da realizzare nei nuovi spazi della Cremeria, dove sono in corso opere di rigenerazione urbana. Il primo appuntamento è in programma mercoledì... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volete diventare ’addetti safety’? Il Comune avvia un corso gratuito

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