Un camion della nettezza urbana è finito nel meleto di Sernio, coinvolgendo un conducente che, fortunatamente, non si trova in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto questa mattina, quando il veicolo è uscito dalla strada e si è trovato tra le piante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno verificato le condizioni dell’autista e messo in sicurezza la zona.

SERNIO Non è in pericolo di vita, ma se l’è vista brutta il conducente di un camion della nettezza urbana che ieri, poco prima di mezzogiorno, lungo la Statale 38 all’altezza di Sernio, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è uscito di strada ed è finito, ribaltandosi, cinque metri più sotto, in mezzo ai meleti. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorritori di Areu, i carabinieri della Compagnia di Tirano e i Vigili del fuoco di Sondrio. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi, né il camion nel proprio volo e successivo atterraggio tra i filari ha fortunatamente ferito persone. Anche le condizioni dell’uomo alla guida, un 36enne poi trasportato nel vicino ospedale Morelli di Sondalo, si sono rivelate meno gravi di quanto fosse apparso in un primo momento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vola nel meleto. Camionista finisce al Morelli

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