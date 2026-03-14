Ogni sabato sera, alle 20, su Rai 3, va in onda La Confessione, il programma di interviste biografiche condotto da Peter Gomez. Questa settimana, tra gli ospiti figurano Vladimir Luxuria e Maurizio De Giovanni, che condividono le proprie esperienze e ricordi durante il programma. La trasmissione propone un confronto diretto con personaggi di rilievo, offrendo uno sguardo intimo sulla loro vita.

Peter Gomez torna, come ogni sabato, nell’ access prime time di Rai 3 con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste biografiche in onda dalle 20.15. Anticipazioni e ospiti del 14 marzo 2026. Il primo ospite de La Confessione di stasera è lo scrittore Maurizio De Giovanni. I suoi libri si sono trasformati in serie amatissime dal pubblico su Rai 1, come Il Commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre. L’autore napoletano parlerà con il direttore Gomez della sua carriera, iniziata quasi per gioco dopo vent’anni di lavoro in banca, e anche di attualità. Visualizza questo post su Instagram Un post... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Vladimir Luxuria e Maurizio De Giovanni a La Confessione

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