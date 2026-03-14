Vittozzi trionfa a Otepää | 33’33 e distacco su Simon

La biatleta italiana Lisa Vittozzi ha vinto la prova di inseguimento femminile a Otepää, in Estonia, completando il percorso in 33 minuti e 33 secondi. Ha concluso con un distacco rispetto a Simon, che si è piazzata seconda. La gara si è svolta sulla pista estone, con Vittozzi che ha ottenuto la vittoria davanti alle altre concorrenti.

La biatleta italiana Lisa Vittozzi ha conquistato la vittoria nella prova di inseguimento femminile a Otepää, in Estonia. La gara si è svolta il 14 marzo 2026 nell’ambito dell’ottava tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. L’azzurra, già campionessa olimpica nel medesimo formato ai Giochi di Milano Cortina 2026, ha dominato l’inseguimento partendo dalla testa della corsa insieme alla francese Julia Simon. Dopo aver condiviso il comando per circa metà percorso, Vittozzi ha staccato definitivamente la rivale grazie a una precisione al tiro superiore e a un ritmo costante sugli sci. Il successo arriva con un tempo totale di 33 minuti e 33 secondi e mezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vittozzi trionfa a Otepää: 33’33” e distacco su Simon Articoli correlati Lisa Vittozzi sfiora il successo nella sprint a Otepää. Simon prevale per un soffioSole a baciare le atlete a Otepää, in Estonia, sede della penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Biathlon, Vittozzi seconda nella sprint di Otepää: Simon vince, azzurra in corsa per la pursuitLa campionessa olimpica chiude a soli 2"9 dalla francese Julia Simon nella sprint femminile di Coppa del Mondo. Altri aggiornamenti su Vittozzi trionfa Temi più discussi: Otepää: Lisa Vittozzi termina seconda nella prova sprint e torna sul podio in Coppa del Mondo; Vittozzi splende nella sprint! Seconda a un soffio da Simon; Biathlon – Otepaa: Vittozzi è seconda nella Sprint! Vince di misura Simon.; Una meravigliosa Vittozzi sfiora la vittoria nella sprint di Otepää | FISI TV - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali. La sappadina Vittozzi ancora regina del biathlon: trionfo nell’inseguimento di OtepääLa sappadina Lisa Vittozzi trionfa nell’inseguimento di Otepää e conquista la nona vittoria in Coppa del Mondo. nordest24.it LA GRANDEZZA DELL’OLIMPIONICA! Lisa Vittozzi delizia ad Otepää e domina la gara che la consacrò ai GiochiLa campionessa olimpica di Milano Cortina 2026 nella 10 km pursuit femminile, Lisa Vittozzi, si ripete nello stesso format di gara ad Otepää, in Estonia, ... oasport.it Lisa Vittozzi nella storia, trionfa nell'inseguimento e conquista il primo oro olimpico del biathlon azzurro - facebook.com facebook A distanza di ventisette giorni dal trionfo nell’inseguimento dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, Lisa VITTOZZI è tornata sul gradino più alto del podio nel medesimo format di gara. A Otepää, teatro dell’ottava tappa del circuito di Coppa del Mondo di biathlon x.com