Visti da Vicino Quando l’esistente guarda al futuro

Un gruppo di musicisti ha deciso di reinterpretare la musica folk, una tradizione ricca di contraddizioni, con l’obiettivo di sfidare figure religiose e politiche. La loro proposta propone un nuovo modo di guardare al passato attraverso suoni e testi rivisitati, creando un ponte tra le radici e le prospettive future. La loro iniziativa si svolge in un contesto musicale che combina tradizione e innovazione.

Reinterpretare la musica folk, una musica di contraddizioni “per spaventare preti e politici”. Una musica capace di raccontare la storia di un Paese, l’Irlanda, con i suoi cambiamenti sociali e politici, è protagonista di “Celtic Utopia” (Útóipe Cheilteach), documentario dell’irlandese Dennis Harvey e dello svedese Lars Lovén, presentato venerdì 13 marzo nella sezione Visti da Vicino del 44° Bergamo Film Meeting. Dopo cento anni di indipendenza, una nuova generazione di artisti irlandesi ridefinisce la musica irlandese, rimodellandone la forma. Profondi cambiamenti che riflettono la situazione del Paese, nella riflessione verso una società postcoloniale in cui la musica gioca un ruolo fondamentale per la ridefinizione dell’identità stessa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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